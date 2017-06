Henny Huvertocht voor Orange Babies van start in Heerenveen

HEERENVEEN: Dit jaar staat de Henny Huvertocht, die op zaterdag 17 juni 2017 plaatsvond in het teken van Orange Babies. Samen met Mystery Mountain Team Friesland werd er zoveel mogelijk geld opgehaald en aandacht gegeven aan dit goede doel.

De stichting Orange Babies heeft als voornaamste doel om zwangere vrouwen met hiv en hun baby’s in Afrika te helpen. Ook biedt Orange Babies steun aan kinderen die geïnfecteerd zijn met het virus of er direct mee te maken hebben. Dit doet Orange Babies onder andere in de vorm v an het bieden van voorlichting en medische hulp en het bouwen van weeshuizen, kraamklinieken en opvanghuizen waar deze vrouwen en kinderen terecht kunnen.

Orange Babies is zich bewust van de immense omvang van de aidsproblematiek. Echter: afwachten is geen optie. Daarom zetten zij zich iedere dag weer in voor de mensen

die ons het hardst nodig hebben! Meer informatie op www.orangebabies.com

De Destil-vestiging op het IBF in Heerenveen vormde dit jaar het decor voor de start en finish van de Henny Huver tocht. Destil, een landelijke groothandel voor bouw en industrie, organiseert vanuit de stichting ‘Winnen doen we samen’ al ruim 5 jaar sportieve evenementen om geld in te zamelen voor Orange Babies. Een van deze evenementen is Mystery Mountain, waarbij de deelnemers pas heel kort voor vertrek te horen krijgen welke berg zij fietsend, hardlopend of hikend mogen gaan bedwingen. Tijdens eerdere edities kregen de deelnemers uitdagingen als de Mont Ventoux, de Sella Ronda en de Stelvio voor hun kiezen. Welke berg de deelnemers dit jaar wacht, blijft tot begin september een verrassing. Een ding staat echter wel vast: het wordt zwaar!

©Foto Flitsnieuws.nl