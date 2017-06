Stralen van geluk tijdens “Onbeperkt samen Genieten” in Heerenveen

HEERENVEEN: Je kunt de gewoonste dingen bijzonder maken door ze te doen met bijzondere mensen. Het is een kleine moeite om iemand met een verstandelijke beperking gelukkig te zien. Het zijn de kleinste gebaren die deze mensen doen stralen van geluk en dat geluk is met geen goud te betalen. En zo’n dag was er weer afgelopen zaterdag. Het was een groot feest op het terrein van Wierda aan de Mars.

Een dag dat mensen met een licht verstandelijke beperking ook eens mogen autorijden. Er waren ruim 300 aanmeldingen, allemaal mensen die ook een kans verdienen om een keer zelf te mogen autorijden.

De opening was om 10.15 uur door wethouder Zoetendal. Hij sprak de aanwezigen toe en stapte daarna in een brandweerwagen om met loeiende sirenes door een lint te rijden. Daarmee was de dag geopend. Op het terrein stonden brandweer en politie wagens waarmee een rondrit kon worden gemaakt. Maar ook wat snellere sportwagens, er werd volop van genoten.

Onbeperkt samen Genieten was groter dan ooit en ongetwijfeld het grootste evenement van het Noorden voor deze doelgroep. Ruim 300 mensen met een verstandelijke beperking hadden zich voor deze dag aangemeld om met elkaar te genieten van alle attracties/ muziek/ sterke mannen/ dans ronkende motoren/ trucks/ politie/ brandweer/ ambulance etc. Door eenvoud verbonden, contacten leggen en de wereld verbreden.

Dit jaar met veel nieuwe attracties, veel nieuwe gezichten en veel nieuwe sponsoren. “Het overtreft echt al onze verwachtingen en wij worden hier zo ontzettend blij van”; vertelt Anja de Roos dan ook trots.

Uit veel berichten in de media blijkt dat de wereld verhard, maar wanneer wij kijken naar alle aangeboden hulp en support voor deze dag blijkt toch echt het tegendeel. Heel veel mensen met een groot hart melden zich aan om deze dag te helpen en hier is maar één woord voor……grandioos en allemaal hartelijk dank daarvoor!

