41e editie van het Flaeijelfeest klinkt dit jaar als vanouds

NIEUWEHORNE: Ronkende motoren, Snerpende stoomfluiten en ratelende karren, het thema van dit jaar voor de 41e editie van het Flaeijelfeest is ‘Geluid’. Het Fries cultuurhistorisch festival probeert bezoekers één dag uit 1920 te laten beleven en daarbij zal dit jaar het thema geluid de boventoon voeren.

Dit jaar heeft de organisatie besloten om het thema ‘Geluid’ de boventoon te laten voeren. Erg lang nadenken over hoe dit thema kon worden meegenomen in de programmering hoefde de organisatie niet. ‘Het leven van vroeger had zijn eigen karakteristieke geluiden. De stoomwalzen die met hun ijzeren wielen over het grind knisperden, de één en tweecilinder motoren die monotoom puften en de kermis met haar nostalgische muziek en schaterende kinderen, overal kan men de geluiden van vroeger horen’, aldus Harry Sikkema, voorzitter Stichting Flaeijelfestiviteiten.

Het is alweer een paar jaar traditie dat elke editie van het Flaeijelfeest wordt gekoppeld aan een thema. Vorig jaar werden alle activiteiten opgehangen aan het thema ‘Kracht’. Voorbeelden hiervan waren bijvoorbeeld de wedstrijd om de titel ‘Sterkste man van Friesland’, de trekkertrek-wedstrijden voor ouderwetse tractoren en het laten zien van de kracht die 450 vrijwilligers samen hebben.

Kom dit jaar het Flaeijelfeest beleven, proeven, ruiken, zien en bovenal horen. Dit cultuurhistorisch festival neemt je mee naar vroegere tijden en is naast een prachtig dagje uit ook een levende geschiedenisles.