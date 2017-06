Brandweer Heerenveen redt jong katje uit motorblok

HEERENVEEN: Donderdagavond werd de brandweer opgeroepen voor een dier in nood op de Atlantastraat. Bij aankomst op de parkeerruimte achter de kantoren bleek duidelijk wat er aan de hand was.

Medewerkers van de dierenambulance Heerenveen waren een half uur eerder gevraagd om te komen helpen. Wat bleek, een klein poesje van schatting 6 weken oud had zich verstopt bij het motorblok van een geparkeerd voertuig. Voorbijgangers hadden gezien dat het beestje onder de auto was gekropen en er niet meer uit kwam. Het beestje liet wel steeds van zich horen.

De brandweer heeft met veel inspanningen het beestje uit de auto kunnen bevrijden. Het beestje is met de dierenambulance meegegaan en naar een kattenopvang gebracht. Nadat de auto weer in gereedheid was gebracht konden de eigenaars weer naar huis rijden.

© Foto Flitsnieuws.nl