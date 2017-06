Handelsmissie China afgebroken na aanrijding (twee deelnemers gewond)

FRYSLAN: De Friese handelsmissie aan China is zaterdag afgebroken na een aanrijding waarbij twee delegatieleden lichtgewond raakten. Het tweetal, gedeputeerde Klaas Kielstra en de Leeuwarder wethouder Friso Douwstra, reed mee in een auto die bij een ongeluk betrokken raakte. Ze zijn in het ziekenhuis onderzocht. Zodra er goedkeuring is van de artsen mogen ze terug naar Nederland vliegen. Ook de rest van de groep keert zo spoedig mogelijk terug naar huis.

De delegatie was op weg van Daquin naar Harbin, in het noordoosten van China. Ze waren bezig met het laatste deel van de handelsmissie, die dinsdagochtend zou terugkeren in Nederland. Een deel van de delegatie komt morgen al thuis.

De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. De chauffeur bleef ongedeerd. Zowel de Friese delegatie als de Chinese gastheren zijn geschrokken van de gebeurtenissen. Commissaris van de Koning Brok en burgemeester Crone zijn vanuit China op de hoogte gebracht. Ze hebben laten weten met de betrokkenen mee te leven. De commissaris en de burgemeester hebben de Friese colleges geïnformeerd.

Het Friese bezoek aan China startte vorige week zondag. Na een eerste stop in het centraal gelegen Chengdu, reisde de groep later in de week door naar Harbin, hoofdstad van de provincie Heilongjiang. Met deze provincie heeft Fryslân deze maand de economische samenwerking officieel verstevigd. Dit bezoek was een eerste uitvloeisel hiervan.