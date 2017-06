NK D-jeugd korfbal bij KV Heerenveen groot succes

HEERENVEEN: Afgelopen zaterdag mocht de korfbalvereniging KV Heerenveen het NK voor D-jeugd organiseren. De beste acht korfbalteams uit de D-jeugd hoofdklasse kwamen naar Heerenveen toe om voor de titel “Nederlands Kampioen Veld” te strijden. Zo kwamen teams onder andere uit Veenendaal, Delft, Wormer en Sassenheim. De meeste teams kwamen met de bus en hadden vele supporters meegenomen.

Het toernooi werd om 10.30 uur geopend door de voorzitter Jan de Jager. Om 11.00 uur startte het toernooi. Elk team speelde 3 wedstrijden in de poule fase. Daarna werd berekend wie naar de finale mocht, wie voor de 3e en 4e plek mochten strijden, nummer 5 en 6 en er was nog een wedstrijd voor plek 7 en 8.

In de wedstrijd voor de 7de en 8ste plaats won Vriendenschaar met 1 doelpunt verschil. De eindstand voor de 5de en 6de plaats won Groen Geel met 6 – 5 van KZ/hiltex. Top/Quoratio won met 10 – 9 van Heerenveen en eindigde daarmee als 3de.

De finale ging tussen CSL uit Britsum en Fortuna/Delta logistiek uit Delft. De eerste helft ging de wedstrijd gelijk op, wat resulteerde in een ruststand van 6 -5 in het voordeel van CSL. Na de pauze kon CSL het verschil van 1 doelpunt vergroten. Met nog 5 minuten te gaan stond CSL 11- 7 voor. De eindstand was uiteindelijk 12 – 8.

Eindstand:

1. CSL D1

2. Fortuna/Delta Logistiek D1

3. Top/Quoratio D1

4. KV Heerenveen D1

5. Groen Geel D1

6. KZ/Hiltex D1

7. Vriendenschaar (H) D1

8. SKF D1