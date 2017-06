Politie houdt man aan voor zedendelict na DNA-hit

Op woensdagmiddag 3 augustus 2016 kreeg de politie een melding binnen dat een bejaarde vrouw in een seniorenflat slachtoffer was geworden van een gewelddadig incident. De 88-jarige vrouw werd per ambulance met verwondingen naar een ziekenhuis in Leeuwarden overgebracht. De vrouw heeft nog altijd fysiek en psychisch veel last van het zedendelict.

Wat heeft de politie gedaan?

De politie startte direct een groot onderzoek. Een uitgebreid buurtonderzoek maakte daar onderdeel van uit. De avond van het gewelddadige incident werd direct een 39-jarige man uit Leeuwarden aangehouden voor mogelijke betrokkenheid. Hij werd na verhoor heengezonden en is ook geen verdachte meer in het onderzoek. Een week na het misdrijf werd een passantenonderzoek gehouden. Hoewel er met 170 mensen werd gesproken, leverde dat geen cruciale informatie op. Het onderzoek werd voortgezet.

Aangetroffen sporen

Een deel van het onderzoek richtte zich op aangetroffen DNA-sporen. Op het slachtoffer werden diverse DNA-sporen aangetroffen. De DNA-sporen bleken afkomstig van verschillende personen. Zorgvuldig onderzoek leidde tot de conclusie dat de meeste sporen toebehoorden aan mensen uit de sociale kring (familie, vrienden, verzorging) van het slachtoffer. Uiteindelijk bleven een aantal sporen over die toebehoorden aan één en dezelfde persoon. Op basis van onderzoek is vastgesteld dat het hier gaat om een daderspoor. Deze persoon kwam niet voor in de sociale kring van het slachtoffer.

Doorbraak dankzij DNA-spoor

Het daderspoor is door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) vergeleken met sporen in de landelijke databank. Er was niet direct een match op persoonsniveau. Wel bleek hetzelfde DNA-profiel te zijn aangetroffen bij een eerder misdrijf in Leeuwarden. Met deze informatie is het rechercheteam vervolgens verder gegaan. Er komen dagelijks nieuwe sporen in de landelijke databank, omdat veroordeelden van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan op grond van de wet DNA-onderzoek verplicht celmateriaal moeten afstaan. Daardoor ontstond toch een match op persoonsniveau. Dat heeft vandaag geleid tot de aanhouding van de verdachte. Hij is ingesloten voor verhoor.

