150 oldtimer brommers voor goed doel op pad

HEERENVEEN: Zaterdag was het weer zover. Circa 150 oldtimer brommers (brommers zijn minimaal 25 jaar oud) doorkruisen dan het Friese land tijdens een 80 kilometer lange rondrit.

Onder andere Robert van der Helm, Arjan Pas en Meine van der Duim zijn de organisatoren van Toertocht Friesland. Ieder jaar stippelen zij een fantastische route uit door Friesland. Dit jaar is het alweer achtste editie en zal het zoals ieder jaar een groot succes worden. Vanuit het hele land nemen ze deel aan de tocht. De leden zijn o.a. van de brommerclub ’t Oale Kreng uit Vroomshoop.

De route blijft tot het moment dat de tocht start een goedbewaard geheim. Wel is bekend dat ze om 11.00 uur starten bij Spoorzicht in Heerenveen. Zij voorzien alle deelnemers van koffie en wat lekkers. 11.00 uur vertrok de hele groep. Tussendoor hebben ze een aantal keer een korte pauze waarin verzorgd wordt van eten en drinken. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door alle sponsoren en Hilda van Houten. Rond 16.00 uur was iedereen weer in Heerenveen aangekomen waar Tom Mulder van Café ‘t Houtsje ze met open armen ontvangt, ommes.

Het inschrijfgeld voor de tocht, €7,- per persoon, gaat in zijn geheel naar Stichting Vaarwens.

Robert en Hilda benadrukken dat een dergelijke tocht niet georganiseerd kan worden zonder hulp van enthousiaste sponsoren.

Foto Hans Noppert