Mogelijke hittegolf in het zuidoosten

Weernieuws 18 juni 2017

Tropische warmte weet vanaf vandaag ons land te bereiken en dat resulteert niet alleen vanmiddag, maar ook de komende dagen in hoge maximumtemperaturen. In het zuidoosten van het land zou het zelfs lokaal tot een hittegolf kunnen komen.

Om van een hittegolf te kunnen spreken, moet de temperatuur vijf dagen op rij minstens 25,0 graden zijn en op drie daarvan moet het minstens 30,0 graden worden. De komende dagen is dat in het zuidoosten van het land mogelijk. Een landelijke hittegolf verwacht MeteoGroup echter niet. Dan zou het ook in De Bilt op drie van de vijf dagen minstens 30 graden moeten worden.

Noorden vanaf dinsdag minder warm

In het noorden van het land wordt het vanaf dinsdag een stuk minder warm met ook wat meer bewolking. Er valt dan een noord- tot noordoostenwind in, die juist in de noordelijke provincies een gevoelige afkoeling zal veroorzaken door een directe wind van zee. De rest van het land kan ook met die noordoostelijke wind nog steeds fors opwarmen, wat resulteert in aanhoudend zomerse tot tropische temperaturen.