Open Dag Kranendonk Vastgoedonderhoud Noordwolde.

NOORDWOLDE: Afgelopen zaterdag 17 juni hield Kranendonk Vastgoedonderhoud open huis in het verbouwde bedrijfspand aan de Industrieweg in Noordwolde.

Het nieuwe, volledig klimaatneutraal verbouwde pand is een mooi referentieproject van Kranendonk Vastgoedonderhoud. De medewerkers van Kranendonk Vastgoedonderhoud werken voortaan vanuit een modern en klimaatneutraal bedrijfspand. Het familiebedrijf is daar trots op.

Vroeger was er in het pand een rotanfabriek gevestigd. Directeur Michiel Kranendonk, de zesde generatie in het familiebedrijf, zit al een aantal jaren in het voormalige fabriekspand. Onlangs werd de loods van de buren aangekocht om als werkplaats te dienen. “De locatie was prima, maar ik wilde uitbreiden en moderniseren en graag helemaal duurzaam gehuisvest zijn”, vertelt Michel. Dus ging het pand op de schop. “Zowel voor de koeling als verwarming wordt nu gebruik gemaakt van aardwarmte. Door de zeer goede isolatiewaarde is de werkruimte heel comfortabel.”

Het bedrijf voert naast schilderwerk en glaswerk ook bouwkundige werkzaamheden uit. Bij de forse verbouwing en uitbreiding van het eigen pand is alles zelf gedaan. Michiel: “Het is gelukt om het pand volledig klimaatneutraal te maken. En vind het belangrijk om duurzaam en verantwoord te ondernemen. Daarom is ook het wagenpark deels CO2-neutraal en recyclen we zoveel mogelijk.”

Het interieur van het nieuwe kantoor oogt modern en stijlvol. Er staan een aantal zelfgemaakte kasten, maar ook ontwerpen van het design-label Vrienden. En nieuw Nederlands meubelwerk met de focus op duurzame en tijdloze ontwerpen. Er werd gekozen voor eikenhouten tafels als bureaus omdat Michiel het belangrijk vind dat zijn medewerkers in een informele en comfortabele omgeving werken. Alle ontwerpen zijn met liefde en zorg ontwikkeld.

Van uit het nieuwe bedrijfspand vaart het familiebedrijf een toekomstbestendige koers, en kunnen trots zijn op het nieuwe pand.

Foto en tekst Henk Diever