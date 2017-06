HEERENVEEN: De brandweer van Heerenveen rukte dinsdag tussen de middag uit voor een gaslekkage bij de Sint Jozefschool aan de Van Dekemalaan.

Op het plein was lekkage ontstaan bij een gasafsluiter. De leerkrachten van de school hadden het plein deels afgesloten met lint om de kinderen bij het lek weg te houden. Na meting van de brandweer bleek er een kleine lekkage te zijn. Hiervoor is Liander ingeschakeld. De brandweer bleef standby tot Liander de zaak over nam.

De politie heeft de Van Dekemalaan tijdelijk deels afgesloten voor verkeer. De brandweer kon na drie kwartier terug naar de kazerne.