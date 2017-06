Oefening bommelding in bedrijfspand Joure

JOURE: Brandweer Joure is vaak de laatste hoop bij een ongeval of brand. Om ellende te kunnen voorkomen, geven de brandweerlieden regelmatig voorlichting over brandveiligheid. Dat houdt in dat ze vertellen over preventie, maar ze kunnen ook een oefening doen bij een bedrijf.

Dotec Tilhulpen uit Joure heeft de brandweer gevraagd om zo’n oefening. Vrijdag stond de ontruiming op het programma. ‘Een ontruiming is vaak een ondergeschoven kindje’, zegt Martin Bakker, preventiemedewerker bij Brandweer Joure. ‘Ook wij ontruimen eigenlijk nooit. Als er ergens brand is, staan de mensen meestal al buiten. Voor ons zijn deze oefeningen ook leerzaam.’ Om die reden heeft Bakker voor een bommelding gekozen. ‘Want stel je voor dat een oud-personeelslid kwaad wil. Ook daar moet je op voorbereid zijn’.

Bakker krijgt vandaag hulp van collega Martin van Hofwegen. Bij de brandweer zijn, is vrijwilligerswerk. Bij een oproep kunnen 27 lieden worden opgeroepen. Voor een geplande oefening als deze, wil Bakker de werkgevers van de brandweermensen niet belasten. ‘Dit kunnen wij met ons tweeën aan.’

Het is een rustig ritje van de kazerne naar het industrieterrein. Vlak voordat we er zijn, wordt de brandweerwagen aan de kant van de weg geparkeerd. Bakker belt Dotec. Hij stelt zich voor als politie Joure. ‘Er is een verdacht pakketje bij jullie op het bedrijf’. De vrouw aan de andere kant van de lijn stamelt dat ze van niets weet. ‘Ik adviseer jullie om te gaan ontruimen’. De vrouw antwoord bevestigend.

De brandweerman heeft in eerste instantie weinig vertrouwen dat er adequaat wordt gereageerd. De motor wordt weer gestart. Op de hoek zet hij de sirenes aan. Gelukkig bleek Bakker het mis te hebben: alle 14 personeelsleden staan keurig buiten te wachten. BHV’er Rolf Huitema maakt de laatste controleronde.

Het was Antje Bakker die de telefoon aannam. ‘Ik schrok ervan’, zegt ze buiten. ‘We wisten dat er vandaag een oefening kwam, maar een bommelding had ik niet verwacht’. De brandweermannen checken bij Rolf en zijn collega de situatie. De personeelsleden staan de lieden ontspannen te filmen. Allen waren van tevoren op de hoogte gebracht van de actie.

Op de balie van de receptie staat een kartonnen doos met rood en blauw uitstekende draadjes.

‘Normaal gesproken zou je de explosieven opruimingsdienst bellen’, zegt Bakker. ‘Als nog niet iedereen buiten had gestaan, had ik een brandweerman naar binnen gestuurd. Dat zij iedereen naar buiten hebben gekregen, scheelt mij weer een moeilijke beslissing’.

De ontruiming is niet helemaal vlekkeloos verlopen: het alarm weigerde dienst. Als Bakker deze controleert, is de accu leeg. Een losse kabel is de boosdoener. Huitema weet nog meer verbeterpunten. Zo is het ontruimingsplan zoek, zijn de twee verschillende verzamelplaatsen onoverzichtelijk en maakt een personeelslijst ‘koppen tellen’ makkelijker. De brandweermannen adviseren om minimaal één maal per jaar een oefening te houden ‘maar twee is beter’. ‘Het is wel een groot pluspunt dat jullie zo snel buiten stonden. Mijn complimenten’, zegt Bakker.

Brandweer Joure hoopt met oefeningen zoals deze bij te dragen aan een brandveilig leven. ‘We willen voorkomen dat wij het laatste stukje hoop zijn’.

Foto en tekst Brenda van Olphen