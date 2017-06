WIK-FTC levert maar liefst 3 Friese Kampioenen in Joure

JOURE: De sporthal de Stuit in Joure was zaterdag 17 juni het toneel voor de Friese Kampioenschappen meerkamp. Meerdere turnsters van WIK-FTC hadden hiervoor een ticket bemachtigd tijdens de plaatsingswedstrijden eerder dit seizoen.

De ochtend begon met Roselin de Vries (jeugd2 E). De scherpte ontbrak vandaag een beetje in de uitvoering, toch wist ze alle oefeningen redelijk foutloos door te komen. Ze probeerde zelfs een aantal nieuwe elementen toe te voegen aan haar programma. Haar oefeningen werden zeer gewaardeerd door de juryleden en Roselin kreeg de gouden medaille omgehangen. Ze mag zichzelf met recht de Fries Kampioene noemen!

Nynke en Nouk mochten in wedstrijd 2 zich van hun aller beste kant laten zien bij de pupillen 1 N3.

De dames turnden een stabiele meerkamp met hier en daar wat kleine slordigheden en wiebeltjes. Maar ze wisten beiden op de balk te blijven en sloten de wedstrijd af met prachtige vloeroefeningen.

Nynke wist uiteindelijk zo goed te turnen dat ze zich voor het tweede jaar op rij Fries kampioen mag noemen met een mooie eindscore van 53.175, 2 punten meer dan de nummer 2!

Nouk behaalde een zure maar toch ook weer mooie vierde plaats.

In de vierde ronde kwamen de junioren D in actie: Caitlin de Jong, Eline Bos en Elin van Nieuwenhuijze. Caitlin turnde een goede wedstrijd met een prachtige brugoefening, ondanks een blessure aan haar been. Haar oefeningen waren uiteindelijk goed genoeg voor een mooie bronzen medaille!

Eline turnde erg goed op vooral vloer en sprong, helaas moest ze op de balk meteen bij de opsprong een val incasseren. Toch mocht het niet deren, want Eline is Fries Kampioene geworden!

Elin begon de wedstrijd niet fijn met 2 vallen van de balk. De overige toestellen wist ze zich weer goed te revancheren en turnde zeer name een mooie brugoefening. Ze tekende een zesde plaats op in het eindklassement.

De laatste ronde was voor senior C Jolien Schulting. Ook Antsje Draijer had zich in deze ronde mogen laten zien, maar helaas blesseerde ze zich met de laatste training voor dit FK. Wij wensen Antsje dan ook veel beterschap toe!

Jolien turnde deze dag haar beste meerkamp van het seizoen, met hier en daar een foutje. Op de balk turnde ze een prachtige oefening. Helaas werd een gymnastische sprong op de vloer niet helemaal gewaardeerd door de jury, waardoor haar cijfer lager uitviel dan verwacht. Uiteindelijk haalde ze toch een mooie vijfde plaats.

Alle turnsters hebben zich van hun beste kant laten zien en trainsters Ellen van der Veen en Elly Pilat zijn dan ook zeer trots op alle meiden!