Zaterdag 1 juli a.s. rommelmarkt in Mildam

HEERENVEEN: Op zaterdag 1 juli a.s. organiseert Korfbalvereniging Heerenveen weer de jaarlijkse rommelmarkt in Mildam. Op sportcomplex De Wissel in Mildam gaat de markt om 9.30 uur open en is iedereen van harte welkom.

“Je kunt onze rommelmarkt bijna een jaarlijkse reünie noemen. Van bezoekers die ieder jaar weer terug komen tot oud-leden die elkaar in het dagelijks leven niet vaak tegen komen, maar steevast van de partij zijn op onze rommelmarkt. Het komt dan ook niet in ons op om de rommelmarkt niet te organiseren.” aldus een van de organisatoren Ingrid van der Laan.

Ook dit jaar worden alle opgehaalde spullen zorgvuldig gesorteerd zodat het een overzichtelijk terrein is. De (ex)leden van de korfbalvereniging staan met met enthousiasme klaar om de spullen te verkopen om zo de inhoud van de clubkas te vergroten.

De markt gaat open op zaterdag 1 juli om 9.30 uur en zal ongeveer tot het middaguur duren. Mogen we u ook verwelkomen op die ochtend? Ook staat de koffie voor je klaar.