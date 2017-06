Bewoner houdt inbreker aan

De politie kreeg dinsdag 20 juni rond 21.30 uur een melding van bewoners die bij thuiskomst een inbreker in hun woning aantroffen. Hij kwam via de achterdeur binnen en was in een tas aan het rommelen. De bewoners en een buurman hielden de inbreker vast totdat de politie kwam.

Burgers hebben het recht om iemand die een strafbaar feit op dat moment pleegt aan te houden en zo snel mogelijk over te dragen aan de politie. De agenten hebben de verdachte overgenomen en overgebracht naar het cellencomplex. Later vandaag gaan rechercheurs van het Woning Inbrakenteam Fryslân hem horen.