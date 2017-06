Voorronde kampioenschap knikkeren in Heerenveen

HEERENVEEN: In het Abe Lenstra stadion in Heerenveen werd vandaag een voorronde gehouden van het Nederlands kampioenschap knikkeren.

Dit jaar organiseert sportmarketingbureau House of Sports voor de 15e keer het Univé NK Knikkeren, mede om buiten spelen voor kinderen te stimuleren.

Jaarlijks terugkerende buitenspeel activiteit

Al sinds 2002 wordt jaarlijks het NK Knikkeren georganiseerd. Waar de eerste jaren slechts enkele tientallen kinderen meededen, is het evenement inmiddels gegroeid naar een evenement met duizenden kinderen. Dit oer-Hollandse spelletje is een échte buitenactiviteit voor jong en oud en keert jaarlijks in de lente- en zomerperiode terug op de schoolpleinen. Kijk voor alle info op www.nkknikkeren.nl. Op deze website staat tevens het speelschema van het NK Knikkeren 2017. Naast de knikkerwedstrijden kunnen kinderen ook nog meedoen aan diverse andere activiteiten zoals knikker raden en knikker sjoelen.

Finale in DierenPark Amersfoort

Op zaterdag 1 juli is de grote finale van het NK Knikkeren. Op deze dag verwelkomt de knikkerhoofdstad van Nederland zo’n 1000 knikkeraars uit het hele land.

©Foto Flitsnieuws.nl