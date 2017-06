Zeven arrestaties in onderzoek drugshandel Heerenveen

Een onderzoeksteam van de politie deed in samenwerking met het Openbaar Ministerie (OM) onderzoek naar twee mannen die werden verdacht van de handel in en vervaardigen van softdrugs. De politie viel acht panden in Heerenveen en de gemeente Opsterland binnen en hield vijf mannen en twee vrouwen aan in de leeftijd van 28 tot 51 jaar. De twee hoofdverdachten van 38 en 39 jaar zijn afkomstig uit Heerenveen. De overige verdachten wonen in Heerenveen en de gemeente Opsterland.

1.084 hennepplanten

In vijf panden trof de politie hennepkwekerijen aan met in totaal 1.084 planten en 39 stekken. Drugs- en geldhonden werden ingezet en de netbeheerder onderzoekt het illegaal aftappen van stroom. In overleg met de Officier van Justitie ontmantelde een gespecialiseerd ruimingsbedrijf de kwekerijen. De planten worden vernietigd.

Tijdens de zoekingen nam de politie circa 40 duizend euro contant geld, sieraden, tientallen vuurwapen patronen en 8 kilo droge henneptoppen in beslag. De zeven verdachten zijn ingesloten in het arrestantencomplex in Leeuwarden en worden momenteel verhoord.

Aanpak drugsoverlast

Bestrijding van de lokale handel in drugs heeft de aandacht van de politie. Elke plaats waar wordt gedeald pakt de politie dan ook aan. Het gebruik van drugs leidt tot meer criminaliteit en heeft schadelijke effecten voor de volksgezondheid.

U kunt ons helpen

Vermoedt u dat er in uw wijk in drugs wordt gehandeld? Dan kunt u met de politie bellen via 0900-8844 (lokaal tarief). Kijk voor meer informatie over de risico’s en de aanpak van drugs op de themapagina.