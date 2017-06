Bezoek Engelse delegatie aan De Hoeve

DE HOEVE: Op dinsdag 20 juni ontving De Hoeve een Engelse delegatie, afkomstig uit de Midlands. Doel van het bezoek was het project “Bouwen op De Hoeve”,.

In de Hoeve heeft Willy van Assen, als projectleider, het project Bouwen op De Hoeve opgezet en uitgevoerd. Dat project werd en wordt in samenwerking met Jawis, alle verenigingen, de school en de hele bevolking van De Hoeve uitgevoerd in het kader van De Hoeve cultureel Hoofddorp 2018.

Voor de Engelse delegatie was het vooral interessant om te zien wat er in een klein dorp als De Hoeve tot stand gebracht is. Hoe kunst en cultuur zijn ingezet om een maatschappelijk probleem aan de orde te stellen.

In een boeiende presentatie legde Willy uit hoe zij in De Hoeve geïnventariseerd heeft wat de belangrijkste problemen in het dorp zijn. Als belangrijkste kwam daaruit naar voren dat er weinig mogelijkheden zijn om te bouwen. Dat geldt voor inwoners van De Hoeve zelf, zoals b.v. starters op de woningmarkt en ouderen die in het dorp willen blijven wonen, maar ook voor mensen van buiten De Hoeve. De gemeente hanteert vrij strikt de “Rode Contouren”, oftewel de lijnen waarbinnen gebouwd kan worden. Doordat er in het dorp geen of weinig mogelijkheden zijn om te bouwen, ontstaat er een probleem. Er is meer vraag naar wonen op De Hoeve dan dat er mogelijkheden zijn.

Het project Bouwen op De Hoeve was voor de Engelse delegatie vooral interessant omdat, met de inzet van kunst en cultuur, de aandacht gevestigd is op een maatschappelijk probleem. Allereerst is er in De Hoeve een “dorp” gebouwd, met gebruik making van afvalmateriaal en diverse creatieve ideeën. Aan de bouw werkten veel dorpsbewoners mee; ook de school speelde een belangrijke rol.

Toen het “dorp” klaar was is het met een bijzondere culturele manifestatie geopend. In optocht met zang en dans trokken ruim 200 dorpsbewoners naar de locatie van het “dorp”, waar het feestelijk werd geopend. Ook van buiten het dorp was er grote belangstelling.

Momenteel wordt er nog steeds aan het dorp gebouwd; het project is nog niet afgerond. Maar inmiddels zijn er wel al ontwikkelingen ten aanzien van de woonproblematiek zelf. Mede dankzij het project is Plaatselijk Belang in gesprek met de gemeente over de problematiek van het wonen. Daarnaast worden er in De Hoeve momenteel een aantal workshops georganiseerd met als thema “ruilverwoning”. In die workshops wordt op een creatieve manier bekeken welke mogelijkheden er zijn om in De Hoeve te (blijven) wonen en kunnen dorpsbewoners hun wensen kenbaar maken. De Vereniging Kleine Dorpen Weststellingwerf organiseert deze activiteit. De workshops worden door twee professionals begeleid en worden gefinancierd door de gemeente.

De Engelse delegatie bestond uit deelnemers aan het “Midland Arts Lab”. De groep bezoekt in Nederland diverse projecten. Doel van het bezoek is te leren van de ervaringen die Nederlandse dorpen op het gebied van kunst en cultuur hebben opgedaan. In Engeland, waaronder de Midlands, zijn met behulp van steun van de rijksoverheid, 21 projecten gestart. In het Midland Arts Lab worden kennis en ervaringen uitgewisseld. In de betrokken steden en dorpen worden nu allerlei projecten opgezet het gebied van kunst en cultuur. De bedoeling is dat deze projecten passen bij de betrokken steden en dorpen en bijdragen aan de problematiek die daar leeft. Wat dat betreft sluit dit project helemaal aan bij wat er in De Hoeve speelt