Parkeerboetes in blauwe zones Noordwolde en Wolvega

Parkeren is in heel Weststellingwerf gratis. Om ervoor te zorgen dat parkeerplaatsen nabij winkels ook voor winkelend publiek beschikbaar blijven, zijn er in Wolvega en Noordwolde blauwe zones rondom het winkelgebied. Hier kan men maximaal drie uren parkeren met een blauwe parkeerschijf. Dit voorkomt dat parkeerplaatsen voor kort parkeren worden gebruikt door langparkeerders.

De gemeente controleert het parkeren in de blauwe zones. De afgelopen weken zijn er diverse waarschuwingskaarten uitgedeeld. Met name aan bestuurders die geen blauwe parkeerschijf gebruikten of die de maximale parkeertijd van drie uren overschreden. Ook zijn er waarschuwingen uitgereikt aan bestuurders die hun auto buiten de blauwe vakken parkeren. In een blauwe zone mag parkeren alleen binnen de blauwe lijnen. Buiten deze vakken is parkeren niet toegestaan.

Na een periode van waarschuwen, worden er tijdens controles nu parkeerboetes uitgeschreven. Een boete kost € 90,- (+ € 9,- administratiekosten).

Verkeersregels binnen blauwe zone U herkent de blauwe zone aan de borden aan het begin en het einde van de zone; U mag alleen parkeren in de parkeervakken met een blauwe lijn. Parkeren op die parkeerplaatsen is gratis met een blauwe parkeerschijf. De maximale parkeertijd (drie uur) staat op de borden aangegeven; Op de schijf geeft u het tijdstip aan waarop u begint met parkeren; e parkeerschijf moet goed zichtbaar achter de voorruit van de auto liggen.

Als u een parkeerboete onder uw ruitenwisser vindt, heeft u een parkeerovertreding begaan. U krijgt binnen enkele weken de parkeerboete van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) thuisgestuurd.

Het invoeren van de blauwe zones in Wolvega en Noordwolde is bedoeld om het parkeren rondom de winkelgebieden gratis te houden. In beide dorpen geldt de blauwe zone van maandag t/m zaterdag van 08.00 uur tot 18.00 uur. En op koopavonden van 18.00 tot 21.00 uur (Wolvega – donderdag, Noordwolde – vrijdag).