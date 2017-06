Voor de 4e keer Zuiderfeest Noordwolde-Zuid

Noordwolde-Zuid- Op 23 en 24 juni is het weer zover voor de 4e keer Zuiderfeest een lustrum zit er aan te komen, het feest is voor jong en oud, met verschillende activiteiten voor de kinderen zoals: een springkussen, spelletjes, schminken, playbackshow, met nog meer activiteiten voor aller jongsten.

Voor volwassenen een gezellige familiefietstocht, muziekavonden en een spectaculaire zeskamp het beloofd weer een gezellig feest te worden.

De locatie van het feestterrein is aan de Lombokweg in Noordwolde-Zuid, op het terrein komt een feesttent te staan. Voor de kinderen is er op vrijdag en zaterdag een groot springkussen aanwezig op het feestterrein.

De opening van het Zuiderfeest is vrijdag middag 13:00 uur in de feesttent. Na de opening is er tot 15:00 uur spelletjesmiddag voor de kinderen van de bovenbouw OBS De Velden voor de groepen 5,6,7 en 8 wordt er een spelletjes middag georganiseerd op het schoolplein. Ook voor de groepen 1 tot en met 4 is er een leuke spelletjesmiddag.

Vanaf 15:00 uur is er een playbackshow voor de kinderen uit Noordwolde-Zuid. Vrijdagavond vanaf 21:00 tot 02:00 uur de eerste avond begint feestweekend met een fantastische avond een gezellige Apres-Ski party. De muzikale omlijsting wordt verzorgt Dj Frits.

De zaterdagmiddag start vanaf 13:00 uur met een familiefietstocht over een afstand van plusminus 24 km. Voor de jeugd die niet gaan fietsen zijn er spelletjes en schminken in de feesttent. De zeskamp begint om 14:00 uur met deelname vanaf 12 jaar met diverse soorten hindernissen die niet al te zwaar zijn dat jong en oud daarvan kan genieten.

En als afstuiting van het lustrum Zuiderfeest zaterdagavond van 21:00 tot 02:00 uur met muziek van Dj Frits, en als topper van deze avond onze regionale held optreden van zanger en entertainer Daniël Oostra.