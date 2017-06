Jong en oud vermaken zich tijdens “Heerenveen op Stelten”

Heerenveen: Vanavond is het weer tijd voor het jaarlijkse feest van The Night of The Koemarkt. Maar ook in de middag was het al genieten in het centrum van Heerenveen!

Zo gaven Musykkapel Bjusterbaarlik, Sambaband Almondegas en straatorkest Toos optredens op diverse locaties in het centrum in Heerenveen. stonden op de Overkluizing, bij La Fontaine en op het plein bij de Jumbo.

Naast optredens in Heerenveen e.o. gaat de bigband ook elk jaar op tour. De bigband is net terug van het internationale project “Bands against Racism”, dat in Griekenland plaats vond. En nu dus terug voor swingende middag op het Gemeenteplein!

Speciaal voor de kinderen was er ook een jeugdtheater in het Amalea van Oenema Park.

Foto’s Flitsnieuws.nl