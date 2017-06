Militairen oefenen ramp met veel gewonden in Thialf

Heerenveen – De ijshockeyhal van Thialf was vrijdag het decor voor een grote militaire oefening.

Een zelfmoordterrorist bies zichzelf op in de hal. Dit zorgde voor tientallen gewonden. De 43 Geneeskundige Compagnie uit Havelte moest de slachtoffers zo snel mogelijk helpen. Binnen twintig minuten na aankomst hadden de militairen een compleet noodhospitaal staan naast Thialf. Ruim dertig slachtoffers weren naar buiten gehaald en verzorgd. In verschillende prioriteiten werden de slachtoffers met ambulances en pantservoertuigen naar ziekenhuizen vervoerd.

Het doel van de oefening was dat de militairen moesten laten zien dat ze in korte tijd kunnen handelen bij een grote calamiteit. Commandant Reanne Eimers kijkt terug op een geslaagde oefening. ” De 43 Geneeskundige Compagnie heeft laten zien dat ze in staat zijn om op grote incidenten met veel slachtoffers slagvaardig te werk te gaan.”