Tijdens onopvallend toezicht op de A7 drie rijbewijzen ingevorderd

Gisteravond heeft de politie tijdens onopvallend toezicht drie rijbewijzen ingevorderd op de A 7.

Een 37 jarige automobilist uit Macedonië werd op de Afsluitdijk geklokt met 202 km/u. waar max. 130 km/u. toegestaan.

Een 57 jarige automobilist uit Sneek werd met 129 km/u. geklokt in de werkzaamheden bij Joure (Sneek->Joure) waar max. 70 km/u. is toegestaan.

Een 32 jarige automobilist uit IJlst werd met 137 km/u. geklokt in de werkzaamheden bij Joure (Sneek->Joure) waar max. 70 km/u. is toegestaan.

Het 70 km/u. traject bij Joure is tot aan het verkeersplein in totaal 2900 meter lang en kent een scala aan verkeersborden alsmede versmalde rijstroken met conflicterende belijning. Dit ivm in- en uitvoegend werkverkeer. De metingen zijn verricht op maximaal 750 meter vanaf het verkeersplein. Dit betekent dat genoemde automobilisten zich tenminste 2100 meter in het 70 km/u traject bevonden.