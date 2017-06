Volop vermaak bij Color Run in Nieuwehorne

NIEUWEHORNE: Vrijdagavond werd er een Color Run (kleurenloop) gehouden in Nieuwehorne. Ruim 250 jongelui liepen 3 kilometer door het dorp om weer op een grasveld bij de finish op het sportcomplex te eindigen.

Even daarvoor hadden de jongeren zich al opgefleurd met gekleurd poeder. Nadat iedereen weer op het terrein terug was werd de hulp van de brandweer ingeroepen. Met behulp van een aantal goed gevulde poederblussers werden er mooie kleuren de lucht ingespoten.

Op het terrein had de brandweer sproeiers staan om nog even heerlijk door de waternevel te lopen of te springen. Het was een gezellige en kleurrijke boel daar in Nieuwehorne.

©Foto Flitsnieuws.nl