Heerenveen start met maandelijkse Buurtlunch

HEERENVEEN: Veel mensen willen weleens een broodje buiten de deur eten, maar vinden het ongezellig om dit alleen te doen. Daarom is er iedere dinsdag een aanschuiflunch in Croissanterie de Premier.

Jannie en Didy, verpleegkundigen bij Buurtzorg Heerenveen, merkten dit initiatief op. Buurtzorg Heerenveen is bezig met een project om eenzaamheid te verminderen en gezonde voeding te stimuleren. Dat zijn de geconstateerde knelpunten in de wijken waarin zij werken.

De verpleegkundigen van Buurtzorg hebben contact gezocht met “oud” verpleegkundige Baudy, huidige eigenaar van Croissanterie de Premier. Zij ervaren dat er ook onder hun cliënten behoefte is aan contact en gezelligheid en dat samen eten doet eten. Het idee ontstond om samen te werken. Vanaf dinsdag 4 juli 2017 zal iedere eerste dinsdag van de maand een Buurtlunch worden georganiseerd.

Er is nadrukkelijk voor gekozen al in de zomer te starten omdat de vakantieperiode door mensen vaak als een stille periode wordt ervaren. Buurtzorg verzorgt bij de Buurtlunch vanaf 11.00 uur een thema. Hierbij valt te denken aan een voorlichting door de politie over babbeltrucs aan de deur. Maar ook informatie over gezonde voeding door de praktijkondersteuner van de huisarts kan een onderwerp zijn. Als er onder de deelnemers zijn die een verhaal willen vertellen, dan kan dat natuurlijk ook. Vanaf 12.00 uur kunnen deelnemers met elkaar blijven lunchen. De lunch is geheel vrijblijvend, de kosten zijn voor ieders eigen rekening.

De eerste keer wordt feestelijk gestart met muzikale omlijsting en een demonstratie van de Alinker op de Lindegracht. Ook zullen de initiatiefnemers hun idee over de Buurtlunch toelichten. Deze eerste keer, 4 juli aanstaande, wordt de koffie en thee aangeboden door de Premier met wat lekkers van Buurtzorg.

Inwoners van Heerenveen, dus niet alleen cliënten van Buurtzorg, zijn van harte welkom om aan te schuiven. Iedere eerste dinsdag van de maand vanaf 11.00 uur in Croissanterie de Premier, Lindegracht 33, Heerenveen. Alle andere dinsdagen is er een aanschuiflunch, vanaf 12.00 uur, zonder een thematische invulling.