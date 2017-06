Lionsclub Heerenveen “slaan”… € 32.000 bij elkaar voor goede doelen

HEERENVEEN: Met de organisatie van een grandioos midzomer golftoernooi, de medewerking van hoofdsponsor Vermilion, de stichting Lions Quest, andere sponsoren en de eigen leden is de Lionsclub Heerenveen en omstreken er in geslaagd om een bedrag van ruim € 32.000,– letterlijk en figuurlijk bij elkaar “te slaan”. Dit eerste midzomer toernooi vond plaats op de baan van Burggolf in Sint Nicolaasga.

De Lionsclub wil graag sportkansen bieden aan kinderen uit gezinnen die geen lidmaatschap van een sportvereniging kunnen bekostigen. Met het bedrag gaan de Lions aan de slag om die doelstelling waar te maken in de gemeente Heerenveen, samen met Jeugdsportfonds Friesland. Hiervoor wordt op 20 september a.s. op het sportcomplex van de atletiekvereniging Heerenveen een sportdag georganiseerd. De kinderen kunnen dan een keuze maken bij welke sportvereniging zij zich graag willen aansluiten.

Van de 15 deelnemende teams aan het golftoernooi kwam het team Sminia met Harry Bosma, Marco van Schaik, Jack Hilster en Sjouke Flisijn met 52 slagen als beste uit de bus. Tweede werd het team Praktijk Pyretta en derde Autoland Van den Brug. De golfclinic won het duo Pyretta van der Woude en Maarten de Jong.

De in 1967 gecharterde en dit jaar dus jubilerende club telt een kleine twintig inspirerende, enthousiaste en actieve leden die zich lokaal en wereldwijd belangeloos inzetten voor goede doelen. Door te denken en te werken vanuit zeer uiteenlopende professies voegen zij elkaar ook waarde toe. LC Heerenveen e.o. organiseert activiteiten en evenementen om fondsen te werven voor goede doelen, waarvoor de handen flink uit de mouwen worden gestoken.

De volgende golfeditie in 2018 staat gepland op vrijdag 22 juni 2018.