Night of the Koemarkt weer groot volksfeest

HEERENVEEN – De 21-ste editie van de Night of the Koemarkt werd zaterdagavond weer een groot volksfeest. Al was het wel even wennen dat dweilorkest De Glasblazers er niet bij was.

Dit clubje vrolijke muzikanten is immers in de loop der jaren synoniem geworden met dit grootscheepse gratis muziekevenement in het hart van Heerenveen. ,,Vooral bij de finale in de vorm van het Friese volkslied miste ik hun inbreng,’’ vond vaste bezoeker Jurjen van der Hoek na afloop. ,,Ze moeten volgend jaar toch maar weer meedoen.”

Niettemin genoten zaterdagavond ruim zevenduizend bezoekers met volle teugen van optredens van onder andere Rommy Monteiro, Yes-R, Edward Reekers, One Two Trio en Bart Brandjes. Ze kregen allemaal muzikale rugdekking van de Brassband Pro Rege en de Frisian Star Band onder leiding van Nick Bult. Yes-R nam tevens de presentatie voor zijn rekening. De variatie was weer groot: Van pop tot klassiek en van meezingers tot soul, het kwam zaterdagavond allemaal voorbij.

Er werd als vanouds uit volle borst meegezongen en gesprongen. En daarmee kan deze editie van the Night of the Koemarkt weer de boeken in als zeer geslaagd. ,,Een topavond,” aldus een van bezoekers na afloop. Dat was burgemeester Tjeerd van der Zwan roerend met hem eens. ,,Het was weer geweldig,’’ vond hij.

In de VIP-tent stonden de sponsors te zingen en te springen dat het een aard had. Het publiek stond tegen twaalven tot op de Oude Koemarkt en wie niks op het podium zag, kon het hele feest volgen op grote videoschermen. Overal deinden handen en armen heen en weer boven de hoofden en het bier was niet aan te slepen. Voor veel feestgangers had het concert na het gezamenlijk gezongen Friese volkslied dan ook nog lang niet afgelopen hoeven te zijn.

Het Friese Haagje was vrijdagavond al in de stemming gekomen met ,Een Kleintje Koemarkt’ op dezelfde locatie. Hierbij zorgden The Originals voor een spetterend optreden, zoals dat zo mooi heet. Zaterdagmiddag werd het centrum van het Friese Haagje op stelten gezet door dweilorkesten uit alle windstreken. Heerenveen was dus helemaal klaar voor het daverende volksfeest van zaterdagavond.

Harry de Jong

Foto D.J. de Kroon