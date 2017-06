Politie onderzoekt ernstige aanrijding met fietser

Landerum (Terschelling) – Een 21-jarige inwoner van Groningen is in de nacht van zaterdag of zondag ernstig gewond geraakt op Terschelling. De man fietste op de Landerum in de gelijknamige plaats toen hij werd aangereden door een automobilist. Die automobilist ging er na de aanrijding vandoor. Zondagochtend kon de bestuurder, een 22-jarige inwoner van Terschelling, worden aangehouden.