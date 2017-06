Beroepenfeest Heerenveen Joure On Stage wordt voortgezet!

Heerenveen Joure On Stage, het evenement waar vmbo-leerlingen zich kunnen oriënteren op beroepen, wordt voortgezet in 2018. De ervaringen met de eerste editie, in maart van dit jaar, waren enorm positief, zowel van de leerlingen, als van de beroepsbeoefenaren en docenten. Het doel was om te zorgen dat vmbo-leerlingen goede beroepsbeelden krijgen voordat ze hun vervolgopleiding kiezen. De leerlingen waardeerden het project met het cijfer 7,8 en de beroepsbeoefenaren en docenten met het cijfer 8,0. 92% van de leerlingen geeft aan nu een beter beeld van de beroepen te hebben gekregen en 74% is echt enthousiast geworden over een beroep.

Na de opgedane ervaringen hebben de bestuurders van de deelnemende scholen besloten in het volgende schooljaar opnieuw een groep van ongeveer 1000 vmbo-leerlingen aan Heerenveen Joure On Stage te laten deelnemen. De leerlingen, de meeste uit klas 2 vmbo, bereiden het project voor op school en gaan op dinsdag 6 maart 2018 naar het Beroepenfeest in het Abe Lenstrastadion. Daar praten ze met beroepsbeoefenaren en spreken ze af om hen op de werkplek te bezoeken tijdens de Doe Dag op 27 maart 2018.

De werving van beroepsbeoefenaren is een flinke klus die Werktijd Uitzendburo uit Heerenveen voor deze 2e editie op zich neemt. Projectleider Steffen Pilkes: “Ik vind het heel waardevol dat een lokale partij als Werktijd Uitzendburo beroepsbeoefenaren gaat werven. Net als wij zijn zij gericht op het smeden van duurzame relaties. Met hun netwerk en onze

deelnemers van de vorige editie zullen we ons doel van 250 beroepsbeoefenaren op het Beroepenfeest op 6 maart 2018 zeker halen. Vele handen maken licht werk!”

Geke Schuring, van Werktijd Uitzendburo: “Wij verheugen ons op de samenwerking met Heerenveen Joure On Stage! Als lokaal uitzendburo werkzaam en wonend in het hart van deze regio, dragen wij graag ons steentje bij inzake de beroepsoriëntatie van deze scholieren!”

Het Beroepenfeest Heerenveen Joure On Stage is een initiatief van de vmbo-scholen OSG Sevenwolden, Bornego College, Nordwin College, Zuyderzee Lyceum, Linde College en AOC Terra.