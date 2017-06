Daniël Oostra trekt volle feesttent Zuiderfeest

Noordwolde: Afgelopen vrijdag en zaterdag vond het Zuiderfeest plaats in Noordwolde-Zuid. De playbackshow ging niet door te weinig deelname, de regen gooide roet in het eten voor de familiefietstocht, waar dan ook maar een paar deelnemers voor inschreven. Verder was het een geslaagd Zuiderfeest voor jong en oud.

Vrijdagmiddag was er eerst voor de kinderen een gezellige spelletjesmiddag. De vrijdagavond werd afgesloten met een Aprés ski party met muzikale omlijsting door Dj Frits.

Zaterdagmiddag begon de familiefietstocht in de regen waar zich maar een paar deelnemers voor inschreven en om 14:30 uur was de zeskamp met 8 teams met diverse leuke opdrachten begonnen. De deelnemers streden fanatiek voor de eerste plaats, en werd uiteindelijk de grote winnaar team de Zuidexpres.

De 4e editie van het Zuiderfeest werd zaterdagavond afgesloten met muziek van Dj Frits en met optreden van zanger en entertainer Daniël Oostra de top artiest uit de regio waarin met een volle feesttent het dak er afging. En kon de organisatie terug zien op een geslaagd Zuiderfeest, en nu maar op naar een lustrum in 2018.

Foto’s en tekst Henk Diever