Prestigieuze namen op Flaeijelfeest 2017

NIEUWEHORNE: Op donderdag 28 september 2017 gaat één van de grootste feesten in Friesland weer van start. Tijdens dit 3 dagen durende evenement komen ook dit jaar klinkende namen naar Nieuwehorne, nabij Heerenveen. André Hazes junior, Brennan Heart, Romy Monteiro en Vangrail zijn slechts enkele van de artiesten die het Flaeijelfeest podium gaan beklimmen!

Naast het muziekprogramma, is ook de nieuwe website gelanceerd. Bekijk hem op www.flaeijel.frl. Het Festival van het Noorden, zoals het Flaeijelfeest ook wel wordt genoemd, draait allemaal om de Boerenoptocht en het Openluchtmuseum op zaterdag 30 september. Maar zoals een festival betaamt, mag ook muziek niet ontbreken.

Donderdag 28 september zal vooral bestaan uit Nederlandse muziek met drie wervelende namen. De Nachtzusters bestaat uit 2 zusters, 5 doktoren en 3 assistenten. Truus Trut & de Terlenka’s is een Veluwse familie die voornamelijk vaderlandse coryfeeën mee zal nemen naar Nieuwehorne. Wolter Kroes schroeft het meezinggehalte alleen maar verder omhoog: gezelligheid gegarandeerd!

Ook vrijdag 29 september wil je als muziekliefhebber zeker niet missen. Na vijf uitverkochte Holland Zingt Hazes concerten komt André Hazes junior nu naar het Flaeijelfeest! Vangrail is een Flaeijelband in hart en nieren en weet elk jaar weer de juiste sfeer neer te zetten. Ronnie Ruysdael is een tijdje weg geweest van het Flaeijel podium, maar komt dit jaar weer zijn spraakmakende show geven.

Een verrassende twist, zo kun je zaterdag 30 september het beste omschrijven. Nog nooit eerder stond een hardstyle artiest in Nieuwehorne maar Brennan Heart gaat het doen! Romy Monteiro is als rasechte musicalartiest het andere uiterste. Naast Romy en Brennan staan de Black Tie Monkey Squad op het programma: één van Nederlands beste coverbands!

Kaarten zijn vanaf 2 september verkrijgbaar via www.flaeijel.frl.