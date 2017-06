Roel Boonstra derde bij Desem Awards

Wageningen – Boonstra, De Echte Bakker met winkels in De Knipe en Heerenveen is derde geworden in de categorie ongevuld brood bij de Desem Awards 2017. Een geweldige prestatie want de lat ligt hoog in deze wedstrijd onder Echte Bakkers.

De strijd om de Desem Awards werd gehouden bij sterrenrestaurant De Librije in Zwolle waar alle Echte Bakkers hun producten konden inleveren in twee categorieën; gevuld en ongevuld desembrood. De keuring werd uitgevoerd door Meester Boulanger en lid van het Nederlands BoulangerieTeam, Peter Bienefelt en Marco van Scheijndel, technisch adviseur van GildePartner en desemspecialist Puratos.

Niet verwacht

Roel Boonstra is erg blij met de goede score van zijn desembroden. Samen met bakker Tim Hoitinga verdiept hij zich inmiddels vijf jaar in deze bijzondere broodsoort. Het bakken van brood met een desemcultuur; een mengsel van bloem en water dat vanzelf begint te gisten, vereist toch een andere aanpak. Roel: “Het vergt wel oefening om het minder stevige deeg goed te verwerken, maar dat hebben we inmiddels goed onder de knie. We proberen vaak nieuwe smaken en hebben pas het Bierbrood ontwikkeld met Hertogh Jan Bier en geroosterde granen. Dat geeft zoveel smaak aan het brood, Echt lekker. Of er alcohol in zit? Nee hoor, alle alcohol verdampt tijdens het bakken van het brood. Alleen de smaak blijft.”

Flinterdunne korst

De keurmeesters spreken van een goed niveau van de inzendingen. Bienefelt: “De spekkigheid van het kruim is goed aanwezig bij de meeste broden. Dat wil zeggen dat de binnenkant van het brood niet kruimelig is als je erover heen wrijft maar veerkrachtig en stevig blijft.” Het prijswinnende brood van Boonstra kreeg vooral complimenten voor deze spekkigheid en ook de korst van het brood was flinterdun en krokant.

Lekker proeven

Het winnende desembrood en alle andere soorten zijn natuurlijk in de winkels in De Knipe en Heerenveen verkrijgbaar. Roel: “We vinden het leuk om de mensen nog beter kennis te laten maken met deze bijzondere broodsoorten. Deze prijs is een mooie gelegenheid om iedereen ons desembrood te laten proeven. Dat gaan we dan ook volop aanbieden de komende tijd.”