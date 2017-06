Overval snackbar Oudeschoot vanavond in Opsporing Verzocht

Op woensdag 3 mei rond 21.30 uur werd de cafetaria overvallen door een getinte man van tussen de 16 en 20 jaar jong. Via de zijingang kwam hij het pand binnen. Hij bedreigde beide medewerkers (waaronder de eigenaar) met een mes. De eigenaar pakte zelf twee messen in de hoop de overvaller af te schrikken. Deze was echter niet onder de indruk en maakte stekende bewegingen met het mes naar de eigenaar en diens medewerker. Ze konden het mes afweren met behulp van twee deksels van de frituurovens. Vervolgens sloeg de eigenaar de overvaller een paar keer met een frituurmand op zijn hoofd. Hierdoor wisten ze de verdachte weg te jagen. Hij rende er vandoor in de richting van de Benzweg. Tijdens de overval droeg de verdachte een zwart petje met een rode hoodie met de capuchon over het petje. Meerdere agenten hebben direct in de omgeving naar de overvaller gezocht. Ook werden burgernet en een speurhond ingezet. Ondanks de inzet van de agenten, de hond en de tips van burgers die de Burgernetmelding hadden gehoord, is de man niet gevonden.