Sportvisser beboet voor het levend voorhanden houden van snoekbaars

Fryslȃn: Op dinsdag 27 juni hebben Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA´s) van Sportvisserij Fryslȃn een sportvisser uit de gemeente De Friese Meren bekeurd voor het levend vervoeren van snoekbaars.

De sportvisser had ’s morgens in het Tjeukemeer twee snoekbaarzen gevangen en deze meegenomen in zijn boot zonder deze zoals voorgeschreven direct na het vangen te doden.

Bij controle tijdens het traileren van de boot bleek de vis, liggend onder een leefnet, nog springlevend. De betreffende visser verklaarde de snoekbaars voor eigen consumptie te hebben bewaard en niet op de hoogte te zijn van de speciale voorwaarde dat vis, welke voor consumptie mag worden behouden, direct moet worden gedood. De tweede snoekbaars was ook niet door de sportvisser gedood maar vanzelf dood gegaan.

Deze sportvisvoorwaarde beoogt dat voorkomen wordt dat er onnodig lang met levende vis, die niet verhandeld mag worden, gesold wordt. De boete bedraagt € 130,00. Sportvisserij Fryslan maakt deel uit van het samenwerkingsverband Toezichtkring Milieuhandhaving Politie Noord Nederland.