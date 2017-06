Wildplukmiddagen Le Roy tuin groot succes

Heerenveen – In de Le Roy tuin in Heerenveen zijn 2 wildpluk-wandelingen gehouden. Op

zondagmiddag 25 juni en eerder al op 18 juni liep een groep onder leiding van Marin Leus (op de foto in de rode jas) door de tuin, waar zeer veel eetbare planten en fruitbomen staan. Er is veel meer eetbaar dan mensen denken. Naast de min of meer bekende planten als brandnetel, hazelnoten, tamme kastanjes, appels en walnoten kan je ook Look zonder Look en Japanse duizendknoop eten.

Marin Leus uit Groningen is een kenner op dit gebied en organiseert regelmatig wildplukwandelingen door het hele land. Binnenkort gaat ze een fietsreis maken door Europa, op zoek naar andere eetbare planten. Later dit jaar zal in de tuin ook in het kader van JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) gezocht worden naar eetbare planten en vruchten, die vervolgens door de kinderen bereid worden tot een maaltijd. Dit wordt in samenwerking met de gemeente Heerenveen georganiseerd.