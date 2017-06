Bliksem! See the difference nu ook officieel dealer van Variphone gehoorbescherming.

HEERENVEEN – Sinds 1 juni levert Bliksem! See the difference – in samenwerking met Variphone – gehoorbescherming op maat. Dat wil zeggen dat gekwalificeerd personeel van Bliksem de aanmeting kan en mag verrichten.

Gehoorbeschadiging is een veel voorkomend probleem in Nederland. Als er eenmaal schade is opgetreden is dit blijvend en dus onomkeerbaar. Het is belangrijk én wettelijk verplicht om de oren in bepaalde werksituaties goed te beschermen. Dan is gehoorschade gelukkig makkelijk te voorkomen. Hiervoor levert Bliksem! See the difference naast verschillende persoonlijke beschermingsmiddelen zoals universele gehoorbescherming (oordoppen, oorkappen) en nu ook gehoorbescherming op maat (otoplastieken).

Gehoorbescherming dient op maat gemaakt te worden, omdat elk oor verschillend is. Ze zijn exact passend in de vorm van de gehoorgang en voorzien van een geluidsfilter dat is afgestemd op de specifieke behoefte van de gebruiker. ‘Onze collega Kathrien Zijlstra is speciaal getraind in het aanmeten van otoplastieken. Dit kunnen we zelfs bij onze klanten op locatie verzorgen”, zegt Jetske van ’t Blik, eigenaresse en directeur van Bliksem! Reclame met een vestiging in Heerenveen en Akkrum.

“Uiteraard zijn we trots op dit dealerschap en danken Variphone Nederland voor hun vertrouwen in ons bedrijf” vervolgd Jetske. “Wij zijn al specialist in bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) en het leveren van otoplastieken is een prachtige en passende aanvulling hierop”.

Variphone Nederland B.V. ontwikkelt, produceert en levert al sinds 1988 doordachte, comfortabele en bovenal veilige gehoorbeschermers. In een breed assortiment, want hinderlijk en/of schadelijk geluid doet zich in allerlei vormen en situaties voor. “Hun toewijding tot kwaliteit is diep ingeworteld in de organisatie zodat wij er zeker van kunnen zijn dat al onze klanten steeds dezelfde kwaliteit kunnen verwachten”, aldus Jetske van ’t Blik.

Doordat de gehoorgang van de mens voortdurend verandert, is het mogelijk dat er na een bepaalde tijd toch geluid gaat ‘lekken’. Na één jaar worden Variphone® gehoorbeschermers steeds standaard getest op lekdichtheid en demping d.m.v. een digitaal meetapparaat. “Dan komt onze gehoorspecialis Kathrien Zijlstra gewoon weer bij uw langs!”, lacht Jetske.