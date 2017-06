Kinderdag met een lach van start in Heerenveen

HEERENVEEN: Op woensdag 28 juni 2017 organiseerde JCI Heerenveen in samenwerking met ziekenhuis Tjongerschans en ijshockeyclub Unis Flyers de zesde editie van de Kinderdag met een lach.

Het werd ook dit jaar een vrolijke en onvergetelijke dag te worden voor kinderen die langdurig onder behandeling staan en daardoor regelmatig moeten terugkeren naar het ziekenhuis. JCI Heerenveen nodigde deze kinderen, samen met de ouders, broertjes en zusjes, uit om een moment “gewoon” kind met een lach te kunnen zijn.

Het is alweer voor de zesde keer dat JCI Heerenveen, een netwerk van jonge ondernemende en maatschappelijk betrokken mensen uit Heerenveen, zich inzet voor de Kinderdag met een lach. In samenwerking met ziekenhuis Tjongerschans is er een programma samengesteld met de bekende rondrit in stoere sportauto’s en mooie oldtimers. Verder is er een meet-and-greet met de spelers van de Unis Flyers, die het afgelopen winterseizoen alles hebben gewonnen dat er te winnen valt in deze sport.

De Kinderdag met een lach wordt mede mogelijk gemaakt door belangloze inzet van vrijwilligers van JCI Heerenveen, chauffeurs, Tjongerschans, Thialf en de Unis Flyers. Verder dragen ook voor deze editie Wijnvoordeel.nl, Hoekstra aanhangwagenverhuur, Wijn & Spijs en HRS Nonfood hun steentje bij aan dit maatschappelijke spektakel.

©Foto Flitsnieuws.nl