80.000 euro in beslag genomen tijdens huizoeking

Eerdere aanhoudingen van de 28 jarige man uit Drachten, de hoofdverdachte, zorgden ervoor dat de politie een onderzoek opstartte. Eind 2016 hield de politie hem namelijk staande tijdens een verkeerscontrole. Bij die controle troffen de agenten in zijn bedrijfsbus ruim 1 kilo hennep en ruim 1800 euro aan. Het geld en de bus werden in beslag genomen. De verdachte ging voor verhoor mee naar het bureau. In de periode daarna hield de politie de man aan bij een growshop aan De Roef in Drachten . Hij had toen enkele duizenden euro’s contant geld en enkele grammen softdrugs bij zich.