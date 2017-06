Accolade verdient Fairtrade certificaat gemeente Heerenveen

HEERENVEEN: Deze week nam Accolade het Fairtrade certificaat in ontvangst van Gemeente Heerenveen.

Accolade verdient het certificaat omdat zij voldoende eerlijke producten inkoopt. Dit zijn bijvoorbeeld fairtrade, lokale en/of biologische producten.

Accolade-medewerkers Natasja Lenis, Geesje Hessels en Franca Tuasela namen het Fairtrade certificaat in ontvangst van wethouder Coby van der Laan. Inkoper Natasja is erg blij met het certificaat: ‘Accolade is op veel gebieden duurzaam bezig. We vinden dat elke stap telt. Leuk dat we worden beloond voor de duurzame weg die we zijn ingeslagen.’ Steeds meer bedrijven en organisaties gebruiken eerlijke producten. Hierdoor wordt eerlijke handel bevordert. En krijgen producenten een eerlijke prijs voor hun waar. Accolade is inmiddels het 62e bedrijf in Heerenveen die het certificaat mocht ontvangen. Daarbij zijn ze de eerste woningcorporatie.

Fairtrade gemeente Heerenveen

Heerenveen is sinds 2016 Fairtrade gemeente. Dit is een eervolle titel die aangeeft dat in een gemeente winkels, horeca, bedrijven, organisaties, inwoners en de lokale overheid samenwerken aan meer eerlijke handel. Een onafhankelijke jury toetst of gemeenten zich Fairtrade Gemeente mogen noemen.