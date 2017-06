Brassband Pro Rege reist af naar het wereld muziek concours

HEERENVEEN: Op zaterdag 8 juli 2017 neemt het A-orkest van Chr. Brassband Pro Rege uit Heerenveen deel in de 1e divisie van het Wereld Muziek Concours (WMC) te Kerkrade.

In deze 1e divisie nemen zij het onder leiding van dirigent Anne van den Berg muzikaal op tegen 10 andere bands uit Zwitserland, Duitsland, België, Oostenrijk én Nederland, die net als Pro Rege spelen in de top van de amateur blaasmuziek. Pro Rege zal het verplichte werk voor de 1e divisie ‘Dances and Arias’ van Edward Gregson, een typisch brassbandstuk uit 1984, uitvoeren.

Daarnaast moet iedere band nog een werk naar vrije keuze uitvoeren. Pro Rege heeft gekozen voor het stuk ‘A Lenda do Curupira’, gecomponeerd door Stephan Hodel, dat het verhaal vertelt over de legende van de Curupira, een bosdwerg uit Zuid-Amerika met rood piekhaar en omgekeerde voeten die de flora en fauna beschermt. Dit werk met erg veel Latijns-Amerikaanse invloeden, gecomponeerd voor de Zwitserse Brassband Kampioenschappen in 2014, wordt nu voor het eerst in Nederland uitgevoerd.

Na een gedegen voorbereiding tijdens de afgelopen periode hoopt de 33-koppige band er een prachtig visitekaartje af te geven.

Het WMC wordt eens in de 4 jaar in Kerkrade gehouden. Dit jaar nemen meer dan 20 duizend muzikanten deel (260 orkesten) uit 32 landen en 5 continenten, die strijden om een plek aan de wereldtop van de amateur blaasmuziek.