Burgemeester @VanEgters werkt mee aan ontwerpwedstrijd lokale democratie

HEERENVEEN: Lokale democratie kan en moet anders. Dat is het uitgangspunt van de Democratic Challenge van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Een van hun projecten is een ontwerpwedstrijd, waarbij iedereen uitgedaagd wordt om hun ideale democratie te visualiseren. De Heerenveense burgemeester Tjeerd van der Zwan werkt hieraan mee met een foto en een verklarend bijschrift.

Een stap vooruit Op Twitter gebruikt Tjeerd van der Zwan het alter ego ‘@VanEgters’, naar de hoofdpersoon van het boek De Avonden van Gerard Reve. Een verhaal dat prikkelt om een stap vooruit te zetten. En dat doet de burgemeester dan ook, op een vroege zondagochtend, op het Gemeenteplein van Heerenveen. Een stap vooruit voor de lokale democratie.

Hij werd voor de inzending benaderd door Jeroen van Urk, die een achtergrond heeft als raadslid, adviseur en griffier, en Annemoon van Hemel, een fotografe met passie voor het publieke domein. Zij kennen Van der Zwan als een bestuurder met oog op de toekomst en waren geïntrigeerd door zijn alter ego. Gezamenlijk werkten zij het idee voor de wedstrijd uit en boden het donderdag 29 juni aan in Den Haag aan Kees Breed, VNG directeur Beleid, met in zijn portefeuille democratische vernieuwing.

Ontwerpwedstrijd De VNG-Democratic Challenge organiseert de ontwerpwedstrijd samen met ‘Code Oranje’, een maatschappelijke beweging voor nieuwe democratie. De oproep voor de wedstrijd geeft aan dat “de lokale democratie om vernieuwing schreeuwt, om die door een fundamentele herziening aan te laten sluiten op burgerlijke initiatiefkracht”. De winnende inzending wordt op weg geholpen om gerealiseerd te worden.

Als deze inzending wint, wil de Heerenveense burgemeester met zijn gemeenteraad en inwoners kijken naar andere manieren om in Heerenveen de verantwoordelijkheid tussen gemeente en gemeenschap vorm te geven. Buiten gebaande paden nieuwe democratische werkvormen zoeken en invoeren.

En als het even kan: tegelijk met elf andere burgemeesters in hun gemeenten; één in elke provincie. Met ook, als symbolisch startmoment, voor ieder van die burgemeesters hun persoonlijke, fotografische verbeelding van het gesprek over verdeling van de macht.

Maak Het! Maak Het! is de naam van de beweging die de gemeente Heerenveen heeft ingezet. De relatie tussen overheid en samenleving verandert. De gemeente bepaalt minder (alleen wat er moet gebeuren, maar faciliteert en laat meer over aan inwoners. Met Maak Het! wil Heerenveen de lokale democratie versterken door meer ruimte te geven aan wat er leeft in de Heerenveense samenleving. Dat betekent dat de gemeente beter inspeelt op maatschappelijke initiatieven vanuit de samenleving. Anderzijds wordt de samenleving meer betrokken bij gemeentelijke taken.