Het nieuwe trampolinepark in Heerenveen gaat bijna open

HEERENVEEN – Het is bijna zover, de deuren voor trampolinepark “Jumpstyle” in Heerenveen gaan bijna open. Trampolinepark, Jumpstyle Heerenveen is de perfecte combinatie van sport, fun en gezelligheid in een stoere industriële setting.

De opening heeft een kleine vertraging opgelopen, maar de afgelopen maanden is er hard gewerkt om alles klaar te krijgen. Het nieuwe trampolinepark in Heerenveen krijgt 38 aaneengeschakelde trampolines met obstakels, tumbling lane, foam pit area met spectaculaire trampolines, stunttoren met een big airbag en een slam dunk area. De deelnemers en ook zeker hun ouders, kunnen voor een hapje en een drankje terecht bij de luxe horeca, met een groot panorama terras. Iedereen vanaf 7 jaar is welkom, ook voor de kleintjes zijn er uren gereserveerd voor kabouterjump.

Bolswarders Marco & Ria Kramer zijn de eigenaren en hebben op het laatste moment gekozen om een eigen koers te gaan varen. Ze hebben er veel vertrouwen in. Met de naam “Jumpstyle” zien ze een sportieve toekomst tegemoet in het sporthart van Friesland.

Het doel is om meer te bieden dan een trampolinepark. We organiseren kinderfeesten, bedrijfuitjes, freerunning, stunts en tricks lessen, trampo fitness en kabouterjump”. Het entertainmentcenter gaat open op 23 juli en is de hele zomervakantie elke dag open.