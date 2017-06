“Iedere dag modderdag bij de Buitenkans in Heerenveen”.

HEERENVEEN: Modderdag is een jaarlijks terugkerend evenement waar ook kindercentrum en basisschool de Buitenkans aan mee doen. Maar voor beide is het eigenlijk iedere dag modderdag. Overal ter wereld waren kinderen vandaag tegelijkertijd actief bezig met natuur. Samen met hun vrienden ontdekten de kinderen de modder. Naast deze jaarlijkse modderdag besteed de Buitenkans dagelijks aandacht aan natuur en buiten spelen en ontdekken.

Het is wetenschappelijk aangetoond dat buiten spelen in de natuur de ontwikkeling van kinderen enorm stimuleert. Wanneer kinderen vies mogen worden, nemen bijvoorbeeld creativiteit, nieuwsgierigheid en kwaliteit van spel toe. Het is goed voor het concentratievermogen en kinderen leren omgaan met risico’s als vallen en uitglijden. En niet te vergeten: buiten spelen in een natuurrijke omgeving draagt bij aan een positievere houding en gedrag tegenover natuur en milieu en is goed voor de gezondheid.

Vandaar dat “international Mud day” georganiseerd wordt en de Buitenkans dit initiatief volledig ondersteund!!