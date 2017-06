Overeenstemming herstructurering Sportstad Heerenveen

De herfinanciering van de langlopende leningen heeft Sportstad Heerenveen kunnen realiseren door een garantstelling van de Gemeente Heerenveen. Als gevolg van de herfinanciering van de langlopende leningen zijn er mogelijkheden ontstaan om per 1 juli 2017 het bestaande huurcontract tussen Sportstad Heerenveen en sc Heerenveen onder gewijzigde voorwaarden te verlengen. Hierover is inmiddels overeenstemming bereikt. Daarmee is een oplossing gevonden voor de wens van sc Heerenveen om de huisvestingskosten van het stadion te verlagen. De nieuwe huurovereenkomst tussen sc Heerenveen en Sportstad wordt aangegaan voor een periode van 15 jaar.

Algemeen directeur Luuc Eisenga: ”Het Sportstad dossier gold de laatste jaren als een belangrijk onderwerp. Door een eendrachtige samenwerking tussen alle geledingen binnen de club, hebben we dit dossier van tafel. We zijn Sportstad Heerenveen en haar aandeelhouders dankbaar voor de constructieve houding in dit proces.”