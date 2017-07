10-22 juli: Liggers plaatsen bij fly-overs – Kom kijken!

JOURE: Van 10 t/m 22 juli worden de liggers van de fly-overs geplaatst. Dit is een behoorlijke klus, want een aantal liggers zijn wel meer dan 50 meter lang. De liggers van de eerste 9 velden worden geplaatst in de avond en nacht. Het laatste veld overdag.

Kom kijken

Ook een kijkje komen nemen? Dat kan! Op veilige afstand, in het weiland tegenover de fly-overs, staat een tribune waar u van harte welkom bent. Deze publieke locatie is te bereiken vanaf de Haulstersingel.

Maandag 10 juli – vanaf 21.00 uur

Dinsdag 11 juli – vanaf 21.00 uur

Woensdag 12 juli – vanaf 21.00 uur

Donderdag 13 juli – vanaf 21.00 uur

Speciale publieksavond! Tussen 21.00 en 0.00 uur worden de werkzaamheden toegelicht.

Maandag 17 juli – vanaf 21.00 uur

Dinsdag 18 juli – vanaf 21.00 uur

Woensdag 19 juli – vanaf 21.00 uur

Donderdag 20 juli – vanaf 21.00 uur

Vrijdag 21 juli – vanaf 21.00 uur

Zaterdagochtend 22 juli – vanaf 8.00 uur

Speciale publieksochtend! Tussen 8.00 en 11.00 uur staan er projectmedewerkers klaar die vragen kunnen beantwoorden.

Hoe laat beginnen de werkzaamheden?

Vanaf 18.00 uur beginnen de voorbereidingen. We verwachten dat elke avond rond 21.00 of 22.00 uur de eerste liggers geplaatst worden. Deze tijden zijn afhankelijk van kritische en zeer specialistische werkzaamheden en kunnen daarom afwijken.

Let op!

Er is beperkte parkeergelegenheid dus kom op de fiets. Let op uw schoeisel, u loopt door een weiland. Honden zijn niet toegestaan.

Wanneer wordt welke ligger geplaatst en met welke kranen?