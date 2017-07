Lemster vuurtoren krijgt opknapbeurt

LEMMER De vuurtoren van Lemmer aan de Vuurtorenweg krijgt een opknapbeurt. Van 26 juni tot en met 14 juli zetten de schilders van Domien Silvius het iconische bouwwerk weer in de originele kleuren: geel met antraciet.

‘Het is een hele bijzondere klus’, zegt Silvius. Eerder nam hij de Jouster Toer en Penninga’s Molen al onder handen. De 20 meter hoge vuurtoren past goed in dat rijtje. Een honderd liter verf is nodig om het bouwwerk in oude staat terug te brengen. ‘Het is een epoxy coating’, zegt Silvius. Al valt de verf wel wat lichter uit dan gedacht. ‘We hebben een schilfer van de oude verf ingescand, dus de kleur moet goed zijn. Kun je nagaan hoeveel het verkleurt in de loop der jaren’.

De vuurtoren is 23 jaar oud. De originele vuurtoren werd in 1910 gebouwd, maar is in 1968 gesloopt. Voor de televisieserie ‘De Vuurtoren’ van regisseur Pieter Verhoeff, is in 1994 een replica van de originele vuurtoren gebouwd. Deze replica staat nu aan de Vuurtorenweg.

De Jouster heeft zich afgelopen winter ingeschreven voor de klus. Silvius heeft veel ervaring in het schilderen in staalconstructies. Toch heeft deze klus wel wat voeten in de aarde. De vuurtoren is geen dicht bouwwerk, maar is een open staalconstructie. De steigerbouwer is een week bezig geweest om alles goed in de steigers te zetten. Silvius vindt het bouwwerk levensgevaarlijk. ‘Er is maar één smalle leuning langs de trap. De vuurtoren was wel omringd met hekken, maar de jeugd klom hier moeiteloos overheen. Het bewijs is de graffiti in de top. Als je niet oppast, dan maak je een vrije val van twintig meter.’

Na afronding van de werkzaamheden, wordt de vuurtoren weer afgesloten voor publiek. Dit keer met een plastic omheining aan de onderkant die ongewenste bezoekers moet weren van het bijzondere bouwwerk.

Foto en tekst Brenda van Olphen