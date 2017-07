Teelt en gebruik van nieuwe kleinfruitsoort ‘Blauwe Honingbes’ bekroond

Zondag 9 juli krijgt B&B en Theeschenkerij ’t Landschap in Boelensloane als eerste Bed & Breakfast het Wâldpyk-keurmerk uitgereikt. De B&B van Gerben en Jing Land ligt in een nog volledig intact coulisselandschap. Daarnaast heeft hun gastheerschap een hoge waardering en serveren ze zoveel mogelijk producten uit de streek. Eén daarvan is de Blauwe honingbes van Kwekerij Groothof eveneens uit Boelensloane. Groothof krijgt diezelfde dag ook de erkenning van het keurmerk van De Friese Wouden. Ook is er die middag de Bramenbloei-excursie van Brommels! 2017. Bramenexpert Karst Meijer neemt aanwezigen mee in de wereld van de braam. Het hele gebeuren vindt plaats bij ‘t Landschap.

B&B in De Friese Wouden

Gerben Land en Jing Land exploiteren B&B en Theeschenkerij ’t Landschap. Het is de derde generatie Land die het bedrijf runt. In de theeschenkerij serveren ze koffie, gebak en kleine lunchgerechten. Als ervaren kok is Gerben Land gewend om te werken met streekeigen ingrediënten en producten. “Zo hebben we sinds kort ook gerechtjes met Blauwe honingbessen van kwekerij Groothof op de kaart staan”, aldus Gerben en Jing Land. Alles staat hier in teken van ’t landschap, zowel in de naam en beleving als in de bedrijfsvoering. “Hierdoor voldoen ze aan alle eisen die streekkeurmerk Wâldpyk stelt aan een accommodatie”, vertelt Jan de Boer van Stichting Wrâldfrucht.

Blauwe honingbes

Onlangs is de Blauwe honingbes of Haskap door Tjitte Groothof van Kwekerij Groothof geïntroduceerd als nieuw kleinfruit uit De Friese Wouden. Het is hier de vroegst rijpende fruitsoort en hij gedijt ook in koudere klimaten. Begin april bloeit dit gewas en eind mei draagt de honingbesstruik al vrucht. Om als vroegrijpende plant te overleven heeft de honingbes zich optimaal weten te beschermen tegen temperaturen ver onder nul. Daarom noemen ze hem ook wel Siberische blauwe bes. “Nachtvorst in mei? Geen enkel probleem voor de honingbes”, vertelt Tjitte Groothof.

De gecultiveerde rassen kun je zo eten. De kwaliteiten en de smaak komen echter in verwerkte vorm het allerbeste tot hun recht, zoals in gebak, ijs, yoghurt, compote, sappen en dranken. Jan de Boer: “Wij zien in de honingbes daarom een goede toekomst als nieuw streekproduct uit De Wâlden”.

Brommels! Bramen-bloeiexcursie

De jaarlijkse Bramenbloei-excursie van Brommels! is ook onderdeel van het certificeringsevenement. Samen met Bramenexpert Karst Meijer gaan bezoekers het landschap in. Tussen de elzensingels en houtwallen in hartje Friese Wouden gaat Karst op zoek naar verschillende soorten bramen. Een wereld vol diversiteit zal opengaan voor menig deelnemer aan de excursie. En wie weet vindt Karst wederom een onontdekte bramensoort.