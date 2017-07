THIALF EERSTE IJSBAAN MET REALTIME FEEDBACK SNELHEID!

HEERENVEEN: De stopwatches van de schaatscoaches kunnen eindelijk de kast in en de tablet mee de baan op. Innovatielab Thialf, KNSB en Sportunity hebben namelijk gezamenlijk de “Sprint Coach” app ontwikkelt. Sprint Coach geeft live feedback van snelheden van schaatsers op 12 segmenten binnen één ronde en biedt de coach een handig platform, waarop al zijn rijders in één overzicht te zien zijn.

Hoe het werkt

In Thialf, het schaatshart van de wereld, ligt een unieke infrastructuur met 12 MYLAPS meetlussen, waarmee snelheden op 12 segmenten gemeten kunnen worden. De coach kan op één dashboard al zijn rijders zien en zelf aangeven over welke afstand hij feedback wil hebben. Rijden ze eerste 4 x 600m en daarna 6 x 200m? Geen probleem, met twee drukken op de knop (afstand en startpositie) kan de coach dit ter plekke bepalen.

In eerste instantie krijgt de rijder feedback van zijn tijd over de ingestelde afstand en na doorklikken ook feedback van de snelheden op elk segment. De lopende meting wordt realtime teruggekoppeld.

Tijdens het zomerijs in Thialf, wordt de innovatie als pilot aangeboden aan de commerciële teams die in Thialf rijden. Op dit moment maken 11 teams gebruik van de innovatie.

Roy Mulder, embedded scientist van de KNSB, over de pilotfase in Thialf: “De coaches en rijders zijn nu al razend enthousiast en we krijgen relevante feedback die we mee kunnen nemen voor de release in september”

De planning is dat de Sprint Coach app in de komende maanden doorontwikkeld wordt voor top- en breedtesporters en dat meer ijsbanen het voorbeeld van Thialf volgen.