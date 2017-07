Wil je tijdelijk een pannakooi in jouw buurt? Dat kan in Heerenveen!

HEERENVEEN: Panna ze…!!! Wees een echte voetballer en scoor! Laat je verrassen door hakjes, onnavolgbare passeerbewegingen en “PANNA”. Dit uitdagende, snelle en technische voetbalspel is geschikt voor jong en oud.

Wil je tijdelijk een pannakooi in jouw buurt? Dat kan! Wij hebben twee pannakooien die 6 tot 8 weken in jouw wijk of buurt kunnen staan. Kijk welke pannakooi het beste past in jouw buurt. De pannakooien nemen niet veel ruimte in en zijn daarom (bijna) overal te plaatsen.