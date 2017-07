Een warme overdracht van Tjongerschans naar kraamzorg

HEERENVEEN – Op 1 juli start ziekenhuis Tjongerschans het project ‘warme overdracht’. Het project is een initiatief van Middenin geboortezorg, het verloskundig samenwerkingsverband van Heerenveen e.o. en is uniek in Friesland.

Bij de warme overdracht komt de kraamverzorgende naar Tjongerschans. Hier wordt, samen met de kraamvrouw, haar partner en de verpleegkundige van Tjongerschans, aan bed een overdracht gegeven aan de kraamverzorgende. Zij neemt de zorg over en gaat met de klant mee naar huis. Door de warme overdracht wordt continuïteit van de zorg geborgd.

Dankzij de warme overdracht zijn de ouders actief betrokken bij de overdracht en kunnen indien nodig aanvullingen geven. Ook eventuele onduidelijkheden of vragen worden op deze manier ondervangen. De warme overdracht zorgt ook voor een intensievere samenwerking in de geboortezorgketen, waarbij de klant centraal staat.

Tjongerschans is continu bezig met het verbeteren van de kwaliteit van zorg. De overdracht van zorg is een belangrijk en tevens kwetsbaar moment binnen de geboortezorg. Een juiste en complete overdracht is noodzakelijk om de continuïteit voor het kraamgezin zo goed mogelijk te borgen.